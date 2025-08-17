عربي وإقليمي

عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدّوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين، وعبر مجموعات متفرّقة، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية، وسط تقديم شروحات من حاخامات عن الهيكل المزعوم”.

وتابعت المصادر أنه “في الوقت الذي أمنت فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، شدّدت تلك القوات من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيّقت على المصلّين والمواطنين”.

ولفتت المصادر إلى أن “باحات المسجد الأقصى شهدت مشاركة أكثر من 4761 مستوطنًا في الاقتحامات الواسعة الأسبوع قبل الماضي فقط، بينهم وزراء وأعضاء كنيست، وسط أداء طقوس استفزازية ورفع أعلام الاحتلال”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام