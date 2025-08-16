السبت   
    عربي وإقليمي

    انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في المزة بدمشق دون إصابات

      أفادت مصادر أمنية بأن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، من دون أن تسفر عن أي إصابات.

      وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح صحفي: إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع “أوستن”، مركونة في المكان منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه لم تُسجَّل أي أضرار بشرية أو مادية جرّاء الانفجار.

      وأضاف العميد عاتكة أن الفرق الميدانية تواصل عملها في موقع الحادث، فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة للتأكد من سلامة المواطنين ومنع أي محاولات تخريبية محتملة.

      المصدر: وكالة سانا