لبنان

المفتي قبلان نعى السيد عباس علي الموسوي

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السيد عباس علي الموسوي.

وقال في بيان: “ببالغ الحزن والفقد والتسليم المطلق لله تعالى ننعى للإمام المهدي القائم والمراجع العظام والحوزات العلميّة وأهل الإيمان والفكر والتضحية وقادة الرأي والمصالح الوطنية سماحة العلامة المفكّر عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الوالد العزيز السيد عباس علي الموسوي طيّب الله ثراه، وهو الذي تفانى بالقضايا الفكرية والشرعية والوطنية والإغاثية وكان قيمة ملاذية للبيئة الاجتماعية، وما يلزم للدفاع عن مصالح شعبه ومؤسساته، وهو الذي أوصى بالعائلة اللبنانية والمحبة الوطنية مؤكداً أن أعقد المشكلات يمكن حلها بميزان الإعتدال والتلاقي الداخلي بعيداً عن مشاريع الخراب الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام