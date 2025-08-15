عربي وإقليمي

مسيرة حاشدة في صعدة دعماً لغزة التي تواجه “أبشع إبادة وأخبث مؤامرات”

شهدت محافظة صعدة اليوم الجمعة، خروج جماهيري غير مسبوق في 37 ساحة متفرقة تركزت على المدينة وبقية المديريات، وذلك تحت شعار “مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات”.

🔴 جانب من الخروج الجماهيري الكبير في مدينة #صعدة في مسيرة "مع غزة جهاد وثبات.. لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات"#ثابتون_مع_غزة #مسيراتنا_مستمرة pic.twitter.com/fMkoUkuVhf — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 15, 2025

وفي المسيرات الحاشدة، استنكر المشاركون تصريحات المجرم نتنياهو الذي قال إنه “في مهمة تاريخية روحية” لقيام ما تُسمى “اسرائيل الكبرى”، متجاهلاً دول الأمة وشعوبها، موضحين أن تلك التصريحات “تؤكد صوابية المواقف المبدئية التاريخية المشرفة والشجاعة للجمهورية اليمنية في نصرة وإسناد فلسطين وأحرار قطاع غزة، كون غزة خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة المخططات العدوانية الخبيثة لأعدائها”.

وبارك أبناء صعدة، “عمليات الردع النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية جوا وبحرا سواء في عمق أو ضد مصالح أعداء الأمة الصهاينة وشركائهم ومن دار فلكهم نصرة واسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، داعين “دول الأمة وشعوبها لاستشعار حجم المخاطر المحدقة بها، وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة الاعداء ومؤامراتهم الخبيثة، والالتحاق بالمواقف التاريخية المشرفة الشجاعة لليمن”.

وفيما رفع المشاركون في المسيرات الأعلام اليمنية والفلسطينية، فقد رددوا شعارات وهتافات أكدت على الموقف اليمني الثابت تجاه نصرة غزة ومقاومتها الباسلة، منددة بالتخاذل والانبطاح العربي والإسلامي.

في السياق أدان بيان صادر عن مسيرات صعدة، “المخططات الصهيونية التآمرية والتواطؤ من قبل بعض الأنظمة العربية والإسلامية”، مؤكداً على ضرورة المقاومة وحمل السلاح في مواجهة هذه المخططات.

وأعلن البيان عن رفضه القاطع لـ”المخطط الخبيث” الذي يستهدف الأمة العربية، ووصف العمليات العسكرية والحصار في غزة ولبنان وغيرهما من “ساحات الجهاد” بأنها فصول من هذا المخطط الصهيوني الأمريكي.

واستهجن كل التحركات التي تقوم بها الأنظمة أو الحكومات أو الجماعات التي تخدم “مخطط العدو” في استهداف الشعوب والمقاومة، كما استهجن استمرار بعض الأنظمة في تقديم الدعم والخدمات لـ”العدو المجرم”، في إشارة إلى إرسال السفن المحملة بالسلع والأسلحة، وعقد الصفقات الاقتصادية معه.

واستغرب البيان “الخنوع” و”عدم تحريك أي ساكن” أمام تهديدات الاحتلال لهذه الأنظمة وشعوبها، واصفاً هذا السلوك بأنه “تحار أمامه العقول الصحيحة” و”تخجل لقبحه الفطرة السليمة”، مؤكداً الاستمرار في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكان قائد حركة “أنصار الله” السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، قد دعا في خطابه أمس الخميس، أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني العظيم اليوم في العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات والساحات.

المصدر: موقع المسيرة