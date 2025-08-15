تقارير مصورة

أربعينية الامام الحسين (ع) في ايران هذا العام ليست كما الأعوام السابقة

أربعينية الامام الحسين (ع) في ايران هذا العام ليست كما الأعوام السابقة، إذ تأتي الذكرى المباركة في وقت واجه ويواجه فيه الايرانيون عدواناً اسرائيلياً أميركياً يهدف إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية واستهداف مقدراتها النووية والدفاعية.

وقد قدمت ظهران في هذه المعركة شهداء عظام من قادة عسكرييين وعلماء نوويين ومدنيين استشهدوا دفاعاً عن الجمهورية الإسلامية، ولأنهم قالوا “لا” في وجه الاستكبار والهيمنة الأميركية كما رسالة الإمام الحسين (ع) وأصحابه في كربلاء.

تقرير: محمد حسن قاسم

هذا وأعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي الايراني العميد أحمد رضا رادان عن مغادرة 3 ملايين و300 ألف زائر البلاد للمشاركة في زيارة الأربعين الحسيني، وقال إن 75% من هؤلاء الزوار عادوا إلى البلاد.

واوضح أن عدد الزوار المغادرين عبر معبر شلمجة تجاوز 840 ألف شخص.

