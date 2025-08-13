الخميس   
    جريح بإشكال عائلي في مدينة صيدا

      أُصيب شخص بجروح، مساء الأربعاء، جرّاء إشكال عائلي وقع في مدينة صيدا، جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

      وقالت الوكالة “وقع إشكال عائلي بين شقيقين في مدينة صيدا القديمة، استُخدم فيه السلاح الأبيض، ما أدّى إلى وقوع جريح يُدعى (أحمد. ع.) من مواليد 1992، وأُصيب بعدّة طعنات بالسكين في يديه وصدره ورأسه”.

      وتابعت الوكالة “حضرت إلى المكان عناصر من فوج الإنقاذ الشعبي، الذين عملوا على نقل المطعون إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقّي العلاج”. وأضافت: “فتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام