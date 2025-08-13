لبنان

العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكه لسيادة لبنان

جدّد العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان، ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، وللقرار الدولي 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار، مساء الأربعاء، أن “طيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام حاريص – حداثا، جنوب لبنان”.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء “شهيد في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة حداثا، قضاء بنت جبيل”.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته بصورة يومية على لبنان، وقد سُجّل أكثر من 4200 خرق للسيادة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر: موقع المنار