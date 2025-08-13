دولي

الدفاع الروسية تستلم قاذفات مقاتلة جديدة من طراز “سو-34”

سلّمت الشركة المتحدة للصناعات الجوية، التابعة لمؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية، دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة “سو-34” لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الشركة في بيان لها، الأربعاء: “سلّمنا وزارة الدفاع الروسية قاذفات مقاتلة من طراز سو-34 الجديدة”، وأوضحت أن “هذه الطائرات تعزّز أسطول الطيران التكتيكي التشغيلي للقوات الجوية الفضائية الروسية”. وتابعت: “تم تصنيع الطائرات في إطار الطلب الحكومي للدفاع، وفقًا لبرنامج العام الجاري”.

ولفت البيان إلى أن “القاذفة المقاتلة سو-34 أثبتت منذ زمن طويل أنها الأفضل في فئتها”، وأضاف أن “إمكانيات هذه الطائرة تسمح للطيارين بالعمل بنجاح في مسارح العمليات العسكرية، واستخدام وسائل الهجوم الجوي الموجّهة وغير الموجّهة”. وأضاف أن “الطائرة مطلوبة في ظروف القتال الحديثة”.

وتُعدّ مقاتلة “سو-34” مصممة لضرب الأهداف الأرضية والجوية، ومنشآت البنية التحتية المحمية بوسائل الدفاع الجوي، والموجودة على مسافات بعيدة من مطار القاعدة.

ويمكن للطائرة العمل تحت نيران العدو والتشويش المعلوماتي، نهارًا وليلاً، في جميع الظروف الجوية البسيطة والمعقّدة، وفي أي مسرح عمليات جغرافي. كما يمكن استخدام “سو-34” في تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.

المصدر: روسيا اليوم