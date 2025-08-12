عربي وإقليمي

مراسم زفاف صهيونية في باحات المسجد الأقصى بحماية العدو الإسرائيلي

أقام مستوطنان صهيونيان، يوم الثلاثاء، مراسم زفافهما داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، في خطوة أثارت موجة من التوتر والاستياء في صفوف المصلين المتواجدين في المكان.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المراسم جرت في إحدى ساحات المسجد، وسط انتشار أمني صهيوني كثيف”، وأشارت إلى أن “المصلين عبّروا عن غضبهم من هذا التصرف الذي وصفوه بأنه استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ لقدسية المسجد”، وأكدت أن “مثل هذه الممارسات تأتي في سياق محاولات فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف”.

ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد الاقتحامات اليومية التي ينفذها مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي، والتي تشهد خلالها باحات المسجد أداء طقوس تلمودية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام