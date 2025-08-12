لبنان

المفتي الغزاوي يستقبل وفد “المرابطون” ويؤكد وحدة الأمة ونبذ الفتن الداخلية

استقبل مفتي زحلة والبقاع، الدكتور الشيخ علي الغزاوي، أمين مجلس محافظة البقاع في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” بسام عراجي، في دار الإفتاء في البقاع.

وأكد سماحة المفتي الغزاوي ضرورة لمّ شمل أبناء الأمة وتعزيز عناصر قوتها بوحدتها، وعدم التخلي عن قضاياها وفي مقدمتها قضية فلسطين.

وعلى الصعيد الوطني، دعا الغزاوي إلى الالتفاف حول مشروع الدولة التي تحمي جميع مواطنيها وشعبها وأرضها، محذراً من الانجرار إلى الصراعات الداخلية، ومؤكداً أن الجيش اللبناني كان وسيبقى درع الوطن الحامي.

من جهته، أكد بسام عراجي، باسم “المرابطون”، تأييده للمواقف الحكيمة والحازمة لسماحة المفتي الغزاوي، وحرصه على نبذ الفتن الداخلية والدعوة المستمرة إلى الحوار بين مختلف الأطياف السياسية اللبنانية، مثمناً دوره الفعّال والبنّاء على الصعيدين الاجتماعي والإنمائي في منطقة البقاع.

وخلال اللقاء، أجرى العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون”، اتصالاً هاتفياً بسماحة المفتي الغزاوي، جرى خلاله استعراض الأوضاع الإقليمية والوطنية.

المصدر: موقع المنار