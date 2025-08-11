تقارير مصورة

وزير الصحة يزور طفلًا خضع لعملية زرع كلية على نفقة الوزارة ويطلق تقرير وفيات الأمهات

في إطار خطة وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تأمين التغطية الكاملة لمرضى الكلى دون سن الثامنة عشرة الذين يخضعون لعمليات زرع الكلى، زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تفقّد أول طفل يخضع لهذه العملية على نفقة الوزارة، مؤكّدًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد إجراء عدد من العمليات المماثلة في مستشفيات عدّة.

من جهة أخرى، أطلق الوزير ناصر الدين التقرير السنوي لوفيات الأمهات للعام 2023-2024، تحت عنوان: “كل أم مهمة: بيانات من أجل العمل والإنصاف والمساءلة”، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والجمعيات وممثلين عن الدول المانحة.

وأشاد الوزير بالموقع المتقدّم الذي يحتله لبنان في مجال الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن التقرير أظهر نجاح لبنان في خفض وفيات الأمهات بما يتجاوز أهداف التنمية المستدامة 2030.

تقرير: حسين سمّور

المصدر: موقع المنار