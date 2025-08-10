لبنان

طوني فرنجية: حديث حزب الله عن استراتيجية أمن وطني هو فرصة تاريخية لا بدّ من التقاطها

قال النائب طوني فرنجية إنّ “حديث حزب الله عن استراتيجية أمن وطني هو فرصة تاريخية لا بدّ من التقاطها”، وتابع: “لننتظر خطة الجيش ولنُكمل معًا بناء جيش يحمينا من كلّ شر، في بلدٍ تحتكر فيه المؤسسات العسكرية الرسمية وحدها السلاح”.

واعتبر فرنجية في حديث له يوم الأحد أنّه “لا خيار لنا سوى الدولة القوية والجيش القادر على طمأنة وحماية حدودنا، كما كلّ مكوّنات الوطن بالتساوي، وذلك من دون التفريط بأيّ حبّة تراب أو التغاضي عن أيّ احتلال لأرضنا”، وتابع “ما نتمسّك به هو أن يبقى لبنان الـ 10452، الذي يحمل مقوّمات الحياة في وجه مشروع التقسيم الذي يُحاك”.

وأكد فرنجية “نتطلّع إلى تقوية النفس والروحية الوطنية اللبنانية، والخط الوطني اللبناني، والجيش اللبناني، وساحتنا الداخلية، في مقابل البعض المُصرّ على بيع الأوهام للبنانيين، ومنهم أحزاب قادت في تاريخها حربًا ضدّ الجيش اللبناني وتريد اليوم أن تعطينا دروسًا في الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام