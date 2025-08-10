لبنان

“كهرباء لبنان”: عطل طارئ على أحد محوّلات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية والعمل جارٍ لإصلاحه

أفادت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان لها الأحد أن “عطلًا طارئًا حصل على أحد محوّلات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية، بتاريخ 10/8/2025، عند منتصف الليل”.

ولفت البيان إلى أنّ سبب العطل هو انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل لأحد محوّلات التوتر العالي في محطة التحويل الرئيسية بمعمل الذوق الحراري، نتيجة الرطوبة والحرارة العالية. وتابع أنّ “هذا الانقطاع الشامل المتكرر للشبكة أدّى إلى حصول جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار، ما أثّر على محور المجموعة، وأعاق عملية الدوران”.

وأشار البيان إلى أنّه “يُجرى حاليًا العمل على إعادة ربط المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار، والمحركات العكسية في الذوق والجيّة تدريجيًا على الشبكة، كما أن أعمال الصيانة والتبريد جارية من قِبل فرق الصيانة لإعادة ربط المجموعة البخارية في معمل دير عمار (150 ميغاوات)، وهي عملية تستغرق عادة حوالي 24 ساعة”.

وأضاف البيان أنّه “منذ ساعات الليل، تعمل الفرق الفنية في المؤسسة على معالجة سبب العطل في محطة الذوق، وإعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية”.

وأوضح البيان أنّ “مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف، عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في معامل الكهرباء، ما يزيد من احتمال حصول أعطال في منشآت التوتر العالي”، مشيرًا إلى أنّ “المؤسسة تعمل على تشغيل المعامل بما يتوافر من كميات المحروقات المتاحة، حرصًا على الحفاظ على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية”.

وأكد البيان أنّ “الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضمان استقرار الشبكة وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة والمرتبطة بكميات المحروقات المتوفرة”.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ “المؤسسة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية، مع الاستمرار في إمداد مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام