    لبنان

    اعتداءات مدفعية وجوية صهيونية متواصلة على الجنوب

      أفاد مراسلُ المنار في الجنوب عن غارة شنَها الطيرانُ المسيَّرُ المعادي على بلدة ميفدون في قضاء النبطية. واشار مركزُ عملياتِ طوارئِ الصحةِ العامة إلى اصابةِ شخصٍ سوري الجنسية بجروح طفيفة.

      هذا واستهدفت مدفعيةُ الاحتلالِ المنطقةَ الواقعةَ مقابلَ موقعِ هرمون عندَ الاطرافِ الجنوبيةِ الغربيةِ لبلدة يارون الحدودية.

      وكانت قواتُ الاحتلال الصهيوني أقدمت على استهدافِ خراجِ بلدةِ بيت ليف، بعددٍ من القذائفِ الحارقةِ من نقطةِ تمركزِه في جبل بلاط.

      وفي البقاع، افادَ مراسلُنا عن تحليقٍ للطيرانِ المسيَّرِ التابعِ للاحتلال بشكلٍ متواصلٍ منذُ الصباحِ في أجواءِ مدينةِ بعلبك وجوارِها.

      المصدر: موقع المنار