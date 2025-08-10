لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد الكشفي عباس عوالا في تولين

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة تولين الجنوبية الشّهيد السّعيد الكشفي على طريق القدس عباس مرعي عوالا، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود من القرية والقرى المجاورة.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ (عج) حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلم الّلبنانيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

المصدر: موقع المنار