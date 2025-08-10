لبنان

مياه الجنوب: انخفاض في التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات الكهربائية

أعلنت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي”، في بيان وجّهته إلى مشتركيها في مختلف الدوائر التابعة لها، عن انخفاض التغذية بالمياه نتيجة توقف خط الخدمات العامة الكهربائية عن العمل، وهو عطل يطال مناطق لبنانية عدة ويؤثر كذلك على منشآت المؤسسة، بما فيها محطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.

وأوضحت المؤسسة أنها بادرت إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن ذلك لا يؤمّن الكمية الكافية من المياه لتغذية جميع المدن والبلدات الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها.

ودعت “مياه لبنان الجنوبي” المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه إلى أقصى حد ممكن، نظراً لانخفاض مدة التغذية، وذلك إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء إلى العمل واستعادة التغذية المعتادة.

المصدر: الوكالة الوطنية