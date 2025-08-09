عربي وإقليمي

احتجاجات إسرائيلية حاشدة وإغلاق مسالك “أيالون” وعائلات الأسرى تهاجم نتنياهو

شهدت تل أبيب وعدة مدن ومفارق في الأراضي المحتلة، مساء السبت، احتجاجات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، رفضًا لقرار حكومة الاحتلال باحتلال مدينة غزة، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأقدم المحتجون على إغلاق مسالك “أيالون” في منطقة تل أبيب أمام حركة السير في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، مما تسبب في شلل مروري واسع.

كما نظمت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب، بالتزامن مع اتساع رقعة المظاهرات في عدة مناطق، للمطالبة بإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس.

وهاجمت المتحدثة باسم عائلات الأسرى، وهي والدة أحد المحتجزين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلة: “إذا قمت باحتلال أجزاء من القطاع وقتل المختطفين، سنلاحقك في الساحات والحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان”، مضيفة أن ما تسرّب من اجتماع “الكابينيت” الأخير يثبت أنه “ليس مجلسًا سياسيًا أمنيًا، بل مجلس موت”.

وتابعت: “بينما يقول رئيس الأركان إنه يتم إرسال الجنود إلى كمائن موت، فإن الحياة لا يمكن أن تستمر كالمعتاد بالنسبة للمختطفين والجنود على حد سواء. انزلوا معنا إلى الشوارع وأوقفوا الدولة والاقتصاد”.

ومن المقرر أن تعقد عائلات الأسرى مؤتمرًا صحفيًا، الأحد عند الساعة 11:00 صباحًا، للإعلان عن موعد بدء إضراب اقتصادي شامل، بمشاركة شركات خاصة ومنظمات ونقابات وأفراد، إضافة إلى الكشف عن خطوات احتجاجية جديدة تحت شعار “الصمت يقتل – نوقف الدولة لإنقاذ المختطفين والجنود”.

المصدر: عرب 48