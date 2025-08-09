لبنان

جنبلاط وأرسلان يزوران الشيخين العنداري وشهيب: تأكيد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة

قام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بجولة في منطقة بعلشميه ومدينة عاليه، بمشاركة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، والشيخ نصر الدين الغريب، وعدد من نواب كتلة “اللقاء الديمقراطي”، ونواب حاليين وسابقين، وقيادات من الحزبين “التقدمي” و”الديمقراطي”.

استهلت الجولة بلقاء الشيخ “أبو صالح” محمد العنداري في منزله في بعلشميه، بحضور جمع من المشايخ، ثم انتقل الوفد إلى مدينة عاليه للقاء الشيخ رجا شهيب، بحضور نواب وشخصيات سياسية واجتماعية.

وخلال الجولة، قال وليد جنبلاط: “في ظل المؤامرة الكبرى، لا أحد يعرف إلى أين ستوصلنا، ودورنا هنا محدود. ما يحصل في الإقليم مؤلم ومحزن. إذا فكر أحدنا بالمساعدة أو التغيير، فإنه يدخل في مغامرة”.

وأضاف: “نؤكد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة. شباب جبل العرب لديهم قياداتهم ورجالاتهم، وهم يفكرون بما هو لصالحهم، ونحن أيضاً نعمل لصالحنا. لا نريد شعارات وحدة المسارات، بل مسار واحد هو الوحدة الوطنية في لبنان، والعيش المشترك مع الجميع، ونهائية الوطن اللبناني. أكثر من ذلك لا نستطيع، وهذه وصيتي ونصيحتي”.

من جانبه، شدد طلال أرسلان على حماية الطائفة من المخاطر، قائلاً: “نحن أمام صراعات دولية وإقليمية تستهدف المنطقة بأسرها، ويجب ألا ننجر وراء العواطف حتى لا نساهم في انفجار لا ندري إلى أين قد يؤدي بنا”. وتساءل: “الغيرة التي أُظهرت على جبل العرب، لماذا لم تُظهر على قلب لوزة؟”، مشيراً إلى أن “كل الطوائف تمر بظروف غير مريحة، وسوريا التي عرفناها في التاريخ، لا نعرف إلى أين سيكون مصيرها”.

أما الشيخ سامي أبي المنى، فاعتبر أن “همّنا اليوم مشترك، خاصة حيال الظروف التي واجهها إخوتنا في السويداء، وما تواجهه المنطقة من مؤامرات ومخططات دولية. أهم سبل المواجهة تكمن في وحدة الصف والثوابت التوحيدية والإسلامية والعربية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية والقومية، التي تشكل الهوية الوجودية للموحدين الدروز”. وأكد: “نحن نمر بظرف صعب وعلينا حماية وحدتنا. اليوم نحن مدعوون جميعاً للعمل بما يخدم مصلحة لبنان ويمنع تسلل الفتنة إليه، وهذا ما نسعى إليه، كما جرى في اللقاء الذي جمع وليد بك بمفتي الجمهورية، لدرء الفتنة”.

بدوره، تناول الشيخ نصر الدين الغريب واقع الطائفة، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف والصف الداخلي.

المصدر: الوكالة الوطنية