رئيس مجلس وحدة المسلمين في باكستان يحذر من خطورة قرار نزع سلاح حزب الله في لبنان

أعرب رئيس مجلس وحدة المسلمين في باكستان، العلامة راجا ناصر عباس جعفري، عن بالغ قلقه إزاء قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح مجاهدي حزب الله، معتبرًا هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمن لبنان وسيادته.

وجاء في بيان رسمي صادر عنه: “لقد كان مجاهدو حزب الله دومًا حجر الأساس في أمن لبنان وحمايته، ولعبوا دور الحارس الأمين في مواجهة التهديدات الخارجية. إن صمودهم ومقاومتهم البطولية في وجه الكيان الصهيوني قوبلا اليوم بالعقاب، وهو ما يعد خيانة صريحة بحق الوطن من قبل الحكومة اللبنانية”.

وأضاف جعفري: “هذا الإجراء الخطير لا يعدو أن يكون لعبة في يد الكيان الصهيوني الغاصب. فحزب الله لم يكن يومًا تهديدًا للأمن الداخلي، بل كان الدرع الحامي لحدود لبنان أمام اعتداءات الاحتلال، وظل بعيدًا عن النزعات الطائفية، محافظًا على علاقات طيبة مع جميع المذاهب”.

وحذّر رئيس مجلس وحدة المسلمين من أن “الحكومة اللبنانية أصبحت أسيرة أيدي أعداء الإسلام، وتسعى لإرضاء الكيان الصهيوني من خلال نزع سلاح حماة البلاد”، داعيًا القوى الوطنية في لبنان والعالم الإسلامي إلى الوقوف بحزم ضد هذه المؤامرة التي تستهدف المقاومة وسلاحها المشروع في مواجهة الاحتلال.

