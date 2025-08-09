لبنان

العميد حمدان يعزي الجيش اللبناني والشعب اللبناني: الجيش هو الملاذ الآمن وحامي الوطن

تتقدم العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، بأسمى آيات التعزية إلى جيشنا الوطني اللبناني قيادةً وضباطاً ورتباءً وأفراداً، وإلى العماد قائد الجيش رودولف هيكل، وإلى الشعب اللبناني عامةً، وإلى أهالي الشهداء خاصةً، راجياً من الله عز وجل أن يسكن شهداءنا فسيح جناته، وأن يمنح الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد العميد حمدان أن وحدة دماء أبنائنا في الجيش الوطني، الذي يضم أبناء الطوائف والمذاهب كافة، تثبت أن الجيش هو الملاذ الآمن لجميع المواطنين اللبنانيين، والحامي والضامن لوجود وطننا. وأضاف أن كلما اشتدت العواصف على لبنان، يظل الجيش دائماً هو القرش الأبيض في أيامنا السوداء.

المصدر: موقع المنار