لبنان

النائب علي عمار يتقدم بالتعازي بشهداء الجيش اللبناني

تقدم عضو لجنة الدفاع الوطني النائب علي عمار بأحر التعازي وأصدق المواساة من الجيش اللبناني قيادةً وأفرادًا ومن ذوي الشهداء الذين رووا ‏أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء.‏

وقال النائب عمار إن قدر أهلنا وشعبنا أن يقدموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة لبنان واستقراره.‏

وأضاف “لقد شكل جيشنا الوطني صمام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.‏”

وختم “نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏ الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.”

المصدر: العلاقات الاعلامية