لبنان

وفد من حزب الله يزور جمعية المشاريع في بيروت

قام وفد من حزب الله ضمّ مسؤول العلاقات الإسلامية الشيخ عبد المجيد عمار، والنائب الحاج أمين ‏شري، ومسؤول القطاع السادس في بيروت الحاج علي فواز، بزيارة قيادة جمعية المشاريع الإسلامية ‏حيث التقوا بالنائب عدنان الطرابلسي، والدكتور أحمد دباغ، والدكتور بدر الطبش، والمهندس أحمد ‏نجم، والسيد حمزة الحولي، وتم التطرق لمعظم المواضيع والتحديات التي تواجه البلد‎.‎

كانت الآراء متوافقة كليًا، وتم التأكيد على‎ المحافظة على هوية المقاومة والتضامن مع فلسطين‎.‎

كما أكد المجتمعون على أن الجيش بعقيدته القتالية يجب دعمه ليكون قادرًا على مواجهة الاحتلال، والتمسك بخيار الاستراتيجية ‏الدفاعية كصيغة دفاعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتهديدات القائمة‎.‎

وشددوا على أن يكون الحوار الداخلي هو اللغة والأسلوب لحل الخلافات وتوحيد الرؤى‎.‎ كما تم الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة لمقاربة المستجدات وتوحيد الموقف.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية