وفد من حزب الله يزور جمعية المشاريع في بيروت

قام وفد من حزب الله ضمّ مسؤول العلاقات الإسلامية الشيخ عبد المجيد عمار، والنائب الحاج أمين شري، ومسؤول القطاع السادس في بيروت الحاج علي فواز، بزيارة قيادة جمعية المشاريع الإسلامية حيث التقوا بالنائب عدنان الطرابلسي، والدكتور أحمد دباغ، والدكتور بدر الطبش، والمهندس أحمد نجم، والسيد حمزة الحولي، وتم التطرق لمعظم المواضيع والتحديات التي تواجه البلد.
كانت الآراء متوافقة كليًا، وتم التأكيد على المحافظة على هوية المقاومة والتضامن مع فلسطين.
كما أكد المجتمعون على أن الجيش بعقيدته القتالية يجب دعمه ليكون قادرًا على مواجهة الاحتلال، والتمسك بخيار الاستراتيجية الدفاعية كصيغة دفاعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتهديدات القائمة.
وشددوا على أن يكون الحوار الداخلي هو اللغة والأسلوب لحل الخلافات وتوحيد الرؤى. كما تم الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة لمقاربة المستجدات وتوحيد الموقف.
المصدر: العلاقات الاعلامية