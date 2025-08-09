تقارير مصورة

استشهاد أكثر من 70 فلسطينياً في 24 ساعة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

تتواصل حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ673 على التوالي، حيث استشهد أكثر من 70 فلسطينيًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في سلسلة غارات وقصف استهدفت مناطق متعددة من القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن 39 شهيدًا – بينهم شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض – إضافة إلى 491 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 61,369 شهيدًا و152,850 إصابة. كما بيّنت أن الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم شهدت سقوط 9,862 شهيدًا و40,809 إصابات.

وأضافت الوزارة أن حصيلة “شهداء المساعدات” خلال الساعات الأخيرة بلغت 21 شهيدًا و341 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا “لقمة العيش” إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة منذ بداية العدوان.

كما سجّلت مستشفيات القطاع 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 212 حالة، بينهم 98 طفلًا.

وأكدت وزارة الصحة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المزيد من التفاصيل مع مدير مكتب المنار في غزة عماد عيد.

المصدر: موقع المنار