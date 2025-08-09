تقارير مصورة

تظاهرة في تونس رفضًا لنزع سلاح المقاومة اللبنانية

نفّذ نشطاء وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة اللبنانية في تونس، رفضًا لقرار نزع سلاح المقاومة اللبنانية.

ومن أمام السفارة، وجّه المشاركون رسالتهم إلى المقاومة في لبنان، مؤكدين أن سحب السلاح يُعدّ خيانة وطعنة في قلب اللبنانيين، وأن المساس بسلاح المقاومة هو اعتداء على كل عربي ومسلم.

الوقفة، التي نظّمتها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، شهدت رفع أعلام لبنان وفلسطين وحزب الله، إلى جانب صور سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وسط هتافات ترفض الاستسلام للعدو الصهيوني وللهيمنة الأميركية.

وأكد المحتجون استمرار تحركاتهم رفضًا لأي محاولات لإضعاف الأمة خدمة للمشروع الصهيو–أميركي، داعين أحرار العالم إلى التصدي للهجمة المعادية ضد ما وصفوه بـ”أشرف حركة مقاومة في المنطقة”.

تقرير: علي رسلان

المصدر: موقع المنار