لبنان

قيادة الجيش تحذّر من تحركات تهدد الأمن وتدعو إلى الوحدة في مواجهة التحديات

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بياناً حذّرت فيه من أي تحركات غير محسوبة قد تعرّض أمن البلاد للخطر، في ظل ما يشهده لبنان من ظروف استثنائية وتحديات متصاعدة، أبرزها استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إضافة إلى دقة الوضع الأمني الداخلي.

وأشار البيان إلى رصد دعوات أطلقها أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركات احتجاجية، إلى جانب نشر مقاطع فيديو مفبركة وقديمة، تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.

وشددت قيادة الجيش على احترامها لحق التعبير السلمي عن الرأي، لكنها أكدت أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع للطرقات، أو تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة. كما دعت المواطنين وجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتعزيز الوحدة والتضامن، لتجاوز المخاطر التي تتهدد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

المصدر: موقع الجيش