لبنان

اصابة جراء استهداف العدو لسيارة عند اطراف بلدة عيناثا

أفاد مراسل المنار في الجنوب عن “اصابة جراء استهداف العدو لسيارة عند اطراف بلدة عيناثا”.

وفي الخروقات أيضا نفذ العدو يوم أمس“غارة نفّذتها مسيّرة صهيونية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق بلدة أنصارية جنوب لبنان”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس عن ارتقاء شهيد في الغارة الصهيونية على طريق بلدة أنصارية.

وافاد مراسلنا ان “الطيران المسّير المعادي اغار على جرافة بوكلن في اطراف بلدة عيترون ما ادى الى احتراقها”.

وكان طيران العدو قد اعتدى، يوم الخميس، على منطقتي كفردان وعنجر في البقاع اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

ويواصل العدو الإسرائيلي بشكل يومي اعتداءاته على لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا، حيث سُجّل أكثر من 4300 خرق صهيوني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي الحصيلة الرسمية للخروقات الصهيونية، منذ إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان فجر 27/11/2024 وحتى صباح 8/8/2025، سُجّل:

خرق بري: 1934

خرق جوي: 2241

خرق بحري: 126

المجموع: 4301 خرقًا وعدوانًا

عدد الشهداء: 240

عدد الجرحى: 491

المصدر: موقع المنار