لبنان

6 شهداء من الجيش اللبناني اثر انفجار ذخائر من مخلفات العدو في قضاء صور

إنفجرت ذخائر من مخلفات العدوان الاسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ما أدى إلى ارتقاء شهداء في صفوف عناصر الجيش اللبناني.

وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه أثناء قيام وحدة من الجيش بالكشف على مخزن للأسلحة والعمل على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – قضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد ستة عسكريين وإصابة آخرين بجروح.

وأوضحت المديرية أن المتابعة جارية لتحديد أسباب الحادثة.

وفي السياق ، اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل ، اطلع منه على ملابسات الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون – وادي زبقين في قضاء صور وادّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى العسكريين نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش في اثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها .

وأعرب الرئيس عون عن المه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم ، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى .

وقال: “إن الوطن اليوم يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته. هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين. واني اذ احيي في هؤلاء الشهداء الأبطال روح التضحية والوفاء ، وأقدر تضحياتهم الجسيمة التي قدموها من أجل أمن لبنان واستقراره ، اؤكد إن استشهادهم ليس نهاية المطاف، بل شعلة أمل تنير درب الأجيال القادمة وتذكرهم بأن حرية الوطن لا تُصان إلا بالتضحيات الجسيمة”.

وختم: “إن دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً، وستبقى منارة تضيء طريق النضال من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. رحم الله شهداءنا الأبطال وأسكنهم فسيح جناته”.

وكتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام عبر حسابه في منصة “إكس”: “بكثير من الألم يزف لبنان ابناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام