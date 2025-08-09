دولي

ترامب وبوتين يعقدان قمة في 15 آب في ألاسكا تناقش خيارات تسوية سلمية طويلة الأمد في اوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين،نهار الجمعة المقبل، بولاية ألاسكا، مشيرا إلى أن اتفاقا نهائيا بين موسكو وكييف لوضع حد للحرب في أوكراني، قد يشمل تبادلا للأراضي.

و أكد الكرملين في وقت لاحق عقد القمة، واصفا مكان انعقادها بأنه “منطقي تماما”. و قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في بيان على تليغرام أن الرئيسين سيركزان “على مناقشة الخيارات لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية”.

و اوضح الكرملين السبت أنه وجه دعوة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة روسيا بعد القمة المرتقبة يوم الجمعة المقبل مع الرئيس فلاديمير بوتين في آلاسكا.

و كان ترامب أكد يوم الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين “قريبا جدا” في مكان لم يحدد بعد، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قال إنها ستشمل “تبادل أراض” بين البلدين المتنازعين.

و اعتبر ترامب، أنّ الأمر، معقّدا، وقال: “نحن نتحدث عن منطقة تدور فيها معارك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف الأمر معقد، وليس سهلا حقا، لكننا سنستعيد جزءا منها”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

و قمة ألاسكا ستكون الأولى بين رئيس أميركي وروسي منذ لقاء جو بايدن وبوتين في جنيف في حزيران/ يونيو عام 2021.

و آخر لقاء جمع ترامب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان إبان ولاية ترامب الأولى، لكنا تحدثا هاتفيا مرات عدة منذ كانون الثاني/ يناير.

و يأتي تصريح ترامب، في اليوم الذي من المرتقب أن تنقضي فيه المهلة التي حدّدها دونالد ترامب لروسيا الأسبوع الماضي لدفع عجلة المفاوضات مع كييف، تحت طائلة التعرّض لعقوبات أميركية.

و أسفرت الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول في تموز/يوليو الماضي عن تبادل جديد للأسرى ورفات جنود فقط..

المصدر: يونيوز