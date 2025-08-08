لبنان

مصادر مطلعة للمنار : الثنائي الوطني يواصل مشاوراته من أجل اتخاذ الموقف المناسب مما جرى

افادت مصادر مطلعة لـ “المنار” حول ما جرى بعد ما جرى في جلسة الخميس أن” الثنائي الوطني يواصل مشاوراته من أجل اتخاذ الموقف المناسب مما جرى ، وتحديدًا استمرار جلسة الحكومة على الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة منها”.

واضافت المصادر ان “الثنائي يضع ثابتة واضحة يراعيها في أي موقف عتيد له : حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار … وقد كانت تلك أيضًا أولوية تمت مراعاتها حين اتخذ قرار المشاركة في جلسة الخميس”.

واوضحت المصادر ان” الثنائي لن يقابل بالمثل استسهال البعض للتصعيد غير المحسوب والتحريض من دون مراعاة عواقبه الوخيمة على الوطن ، لأنه يرفض الاستسلام أمام من يرسمون سيناريو التفجير في الشارع ، لا لضعف أو قلة حيلة والجميع يدرك ذلك”.

وتابعت المصادر :” من حقن الدماء في أكثر من محطة، لن يجد في تكرار ذلك ضيرًا ما دام أن حفظ البلد هو الهدف وهذا لا يعني سكوتا عن حقّ ، وتجاوزا لاستخفاف ، وتسليما بأمر واقع”.

المصدر: قناة المنار