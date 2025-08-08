لبنان

وقفة جماهيرية في المنية تضامناً مع قطاع غزة واستنكاراً للمجازر الصهيونية

بدعوة من حملة نصرة غزة في المنية، أقيمت وقفة جماهيرية حاشدة أمام مبنى بلدية المنية، تضامناً مع أهالي قطاع غزة ورفضاً للمجازر التي ينفذها العدو الصهيوني، وللمجاعة التي تفتك بأجسادهم، تحت شعار: كلنا غزة وكلنا مقاومة.

رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف العدوان، وأعلام فلسطين.

بدأ اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، تلاه الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء.

الحولي

ألقى جوزيف الحولي كلمة أبناء المنية، موجهاً التحية باسم المدينة إلى غزة الجريحة والصامدة في وجه العدوان، مؤكداً أن المنية كانت وستبقى مع الخط الوطني، وقد قدمت ابنها عميد الأسرى يحيى سكاف وعدداً من شبابها في صفوف الثورة الفلسطينية. ومن هذه الوقفة، جدد الدعوة إلى فتح المعابر ومساعدة أبناء غزة، قائلاً: نخجل أمام ما يصيبهم من ويلات.

وشدد الحولي على أن “إسرائيل” هي الغدة السرطانية ذات الأطماع في أوطاننا ومصالحنا، موجهاً رسالة للعدو: لن نتخلى ولن نستسلم، لأن إرادة الشعوب لا بد أن تنتصر.

موعد

وألقى المسؤول السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الشمال، بسام موعد، كلمة الفصائل الفلسطينية، شكر فيها أبناء المنية على وقفتهم الدائمة ومساندتهم للقضية الفلسطينية، فهم الذين قدموا لفلسطين خيرة المناضلين الذين يعتز بتضحياتهم شعب فلسطين، وفي مقدمتهم الأسير يحيى سكاف. ووجه التحية إلى الشعب اللبناني الذي يحتضن الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكداً أنه لم ينخرط في ركب التطبيع كما فعلت بعض الدول العربية والإسلامية، التي لم تقف اليوم على الحياد فقط، بل تغطي جرائم الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة.

واعتبر موعد أن ما يحصل في فلسطين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي يشاهد حرب الإبادة الممنهجة بحق شعب يناضل ويدافع عن أرضه ومقدساته في وجه الاحتلال الغاشم.

الزعبي

وتحدث الشيخ عبد الغفور الزعبي، داعياً إلى نصرة أبناء غزة والشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يواجه منذ عامين حرب الإبادة والمجازر الوحشية، لأنه لم يتخلَّ عن أرضه التي يسعى العدو لطرده منها بإجرامه وغطرسته.

المصدر: موقع المنار