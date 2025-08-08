عربي وإقليمي

“الحريديم” يصعّدون ضد حكومة نتنياهو: لن نلتحق بالخدمة العسكرية

حذر المرجع الروحي الأبرز لليهود المتشددين (الحريديم) في كيان الاحتلال من “الحرب” التي أعلنتها السلطات (احتلال مدينة غزة تمهيداً لاحتلال القطاع)، ونيتها إشراك أعضاء هذا التيار في الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة “ياتيد نئمان” الأرثوذكسية المتشددة عن الحاخام دوف لانداو قوله إن “السلطات الإسرائيلية ستواجه نزعة يهودية أرثوذكسية متشددة عالمية موحدة تُناضل لبقائها”.

ويشكل اليهود المتشددون 14% من الإسرائيليين، أو نحو 1,3 مليون نسمة بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية يتم إعفاؤهم من التجنيد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع تموز أنه سيتم إرسال طلبات التجنيد الى آلاف من اليهود المتشددين الذين كانوا معفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية، في قضية تعرض مستقبل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتانياهو للخطر.

وانسحب حزبان متطرفان من الحكومة مذاك لكنهما ينتظران أن تمرر الحكومة قانوناً يجعل الإعفاء دائماً.

ويحظى الرجال الحريديم (المتدينون) بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود شرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل للنصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.

وطعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أرغم الحكومات المتعاقبة على وضع ترتيبات تشريعية موقتة لإرضاء المتشددين الأرثوذكس القادرين على تشكيل الائتلافات الحكومية وإسقاطها.

وخلال الأسبوع الماضي، أقال الائتلاف رئيس لجنة الدفاع البرلمانية يولي إدلشتاين العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لمحاولته تمرير قانون يفرض عقوبات على المنشقين المتشددين.

وتتظاهر مجموعات متشددة أكثر تطرفاً بشكل منتظم ضد الدعوات للالتحاق بالجيش تحت شعار «أفضل الموت على التجنيد»، ودعا حاخامات بينهم حاخام كبير سابق، أتباعهم إلى مغادرة البلاد إذا لم يُمدد الإعفاء بشكل قانوني.

