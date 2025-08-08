لبنان

عون: لإعادة ربط لبنان بدوره الإقليمي المنتج

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، “ضرورة إعادة ربط لبنان بدوره الإقليمي المنتج، ليكون حاضراً في مشاريع إعادة الإعمار، والتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة”، حسب تعبيره.

الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع:

أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،

إخوتي اللبنانيين المنتشرين بكل دول العالم،

وجودي اليوم بيناتكن، هو عبارة عن: امتنان… وأمل.

امتنان لكل حدا منكن إجا من آخر الدني، تيقول: نحنا مع لبنان.

وأمل كبير فيكن، لأنكن ما بعدتوا يوم عن… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 8, 2025

ورأى عون، خلال افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع، أنّ المؤتمر يشكّل “فرصة حقيقية لبناء شراكات جديدة، ليس فقط بين اللبنانيين في الداخل والاغتراب، بل أيضاً مع الدول العربية والأصدقاء حول العالم”.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ المنطقة أمام تحولات كبرى واستثمارات ضخمة في مجالات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً امتلاك لبنان “رأس مال بشري مبدع وقادراً على أن يكون جزءاً أساسياً من هذه التحولات”.

إلى ذلك، أشار عون إلى العمل على “دبلوماسية اقتصادية جدّية تتيح للبنانيين فرص العمل والاستثمار في الداخل والخارج، مع التركيز على خلق فرص محلية تعيد الأمل للشباب وتدفعهم للبقاء في وطنهم”.

وفي الشأن الإصلاحي، أقرّ عون بصعوبة الطريق، لكنّه رأى أنّ “الإصلاح بدأ”.

المصدر: مواقع إخبارية