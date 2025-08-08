عربي وإقليمي

في ظل دعم أميركي متواصل… حكومة العدو تقرر احتلال مدينة غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة، موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل. وللمزيد عن هذا الموضوع، معنا محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن “الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال”، حسب زعمه. وتأتي هذه المزاعم في وقت استشهد فيه طفل في قطاع غزة نتيجة إلقاء مساعدات جواً على القطاع المحاصر، لينضم إلى قافلة من الشهداء، بسبب نيران القصف الإسرائيلي وحملة التجويع المستمرة منذ أشهر.

ويأتي هذا القرار بعد جلسة للكابينيت إستمرت عشر ساعات من النقاشات الحاسمة حول خطة احتلال وسيطرة أمنية شاملة على القطاع، وتشمل تنفيذ عملية برية طويلة المدى وتهجير واسع للفلسطينيين من مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع ما تبقى من الفلسطينيين جنوبًا باتجاه معبر رفح، في محاولة لتشجيعهم على مغادرة القطاع بالكامل، وفق وسائل اعلام صهيونية.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” ذكرت أن المجلس الوزاري، بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على مقترح نتنياهو باحتلال القطاع، بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الموافقة على احتلال غزة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير. وفي هذا السياق، أضافت الصحيفة أن رئيس الأركان إيال زامير كان الأشد رفضاً لخطة احتلال غزة، وأضافت أن مواجهات حادة اندلعت بينه وبين الوزراء خلال جلسة المجلس السياسي والأمني.

وتابعت أن زامير شدد في الجلسة على أنه “لا يوجد حل لنقل مليون شخص، وأن كل شيء سيكون معقداً”. كما رأى أنه “سيكون من الصعب على القوات الإسرائيلية السيطرة على غزة لفترة طويلة الأمد”، مؤكداً أن “وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق، وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة”.

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيستهدف معاقل المسلحين (المقاومين) بمدينة غزة، مع توسّع العملية لاحقاً إلى مخيمات لاجئين مركزية (وسط القطاع).

من جهته، نقل “موقع أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي أن “الجيش سيفرض حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة، وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية تقتصر على المدينة في المرحلة الأولى”.

وقال المسؤول نفسه إن “الهدف من العملية إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “قرار المجلس المصغر معناه أنه في الوقت الحالي لا توجد نية لاحتلال المخيمات الوسطى”، بينما قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن الليكود عميت هليفي للإذاعة الإسرائيلية إن الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية تقضي بالسيطرة على كل قطاع غزة.