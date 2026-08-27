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    دولي

    كولومبيا | قائد القيادة الجنوبية الأمريكية يصل بوغوتا لبحث الحرب على المخدرات

      وصل الجنرال فرانسيس إل دونوفان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، إلى كولومبيا للقاء القيادة العسكرية الجديدة للبلاد وبحث الجهود المشتركة ضد تهريب المخدرات، في إطار تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.

      وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي “ساوثكوم” أن قائدها الجنرال دونوفان وصل إلى بوغوتا للقاء “القادة العسكريين الجدد للبلاد لبحث الجهود المشتركة لمكافحة إرهابيي المخدرات وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وكولومبيا”.

      تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المتزايد بين واشنطن وإدارة الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا، الحليف القريب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في السابع من آب/أغسطس الجاري متعهدًا بضربات قاسية ضد الجماعات المسلحة المتورطة في تهريب الكوكايين.

      وتُعد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، وقد انضمت بعد انتخاب دي لا إسبرييلا إلى تحالف “درع الأمريكتين” الذي أطلقه ترامب لمكافحة العصابات، فيما أعلنت واشنطن عن خطة لتخصيص مليار دولار لدعم الأمن الكولومبي.

      من جانبه، وصف ساوثكوم، الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له وينسق العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كولومبيا بأنها “شريك طويل الأمد في مكافحة العصابات وقائد إقليمي حيوي في مجال الأمن”.

      وقد أذنت كولومبيا في الثاني عشر من أغسطس بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في إطار الحرب على المخدرات، كما أجرى الجنرال دونوفان هذا العام زيارات مماثلة إلى كل من غواتيمالا والإكوادور وفنزويلا.

      المصدر: وكالة يونيوز

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