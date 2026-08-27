أمريكا | تسوية تاريخية بين نيفادا وميتا لحماية القُصّر على منصات التواصل الاجتماعي

أعلن النائب العام لولاية نيفادا، آرون فورد، عن التوصل إلى تسوية ضخمة مع شركة ميتا بلغت قيمتها 19 مليار دولار، تشمل إجراءات صارمة لحماية الأطفال والمراهقين على منصات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.

وتشمل التسوية تعويضات مالية كبيرة لولاية نيفادا، بالإضافة إلى إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال أثناء استخدامهم لهذه المنصات.

التسوية تتضمن إلزام شركة ميتا بتطبيق ممارسات صارمة للتحقق من العمر على جميع الحسابات، سواء من خلال تقديرات عمرية تعتمد على ملامح الوجه، أو التحقق من الهوية الشخصية، أو وسائل أخرى.

وأكد فورد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للقُصّر.

كما تشمل التسوية فرض قيود افتراضية على استخدام المراهقين للمنصات، بحيث لا يتجاوز الاستخدام اليومي ساعتين، مع منع استخدام المنصات بين منتصف الليل والسادسة صباحًا، وإدراج فترات راحة تلقائية بعد 60 و90 دقيقة من الاستخدام المتواصل.

إضافة إلى ذلك، ستقوم ميتا بإيقاف جميع الإشعارات افتراضيًا خلال ساعات الدراسة.

وأشار فورد إلى أن هذه التسوية تُعد الأكبر على مستوى الولايات المتحدة في القضايا متعددة الولايات، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 19 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحصل ولاية نيفادا على ما يصل إلى 255 مليون دولار، منها مبلغ مضمون قدره 178 مليون دولار يُدفع على مدى عشر سنوات.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع محاكمة كبرى في كاليفورنيا، حيث يواجه عملاق التواصل الاجتماعي اتهامات من ائتلاف يضم 29 ولاية بتصميم منتجاته عمدًا لإدمان الأطفال وجمع بياناتهم دون موافقة صريحة.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن ميتا تجري محادثات مع ولايات متعددة للتوصل إلى تسويات مماثلة، فيما من المتوقع أن يدلي مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بشهادته في القضية الجارية.

المصدر: وكالة يونيوز