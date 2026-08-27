اجتماع أمني رفيع المستوى في البيت الأبيض بعد عودة راتكليف من موسكو

شهد البيت الأبيض اجتماعا مغلقا جمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، بعد ساعات من عودة راتكليف من موسكو.

وأفاد مراسلون من مجموعة الصحافة المرافقة للإدارة الأمريكية أن راتكليف وهيغسيث وكاين غادروا الجناح الغربي للبيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء. ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شارك في هذا الاجتماع، علما بأن جدول أعماله تضمن اجتماعا استخباراتيا مغلقا في الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأجرى راتكليف زيارة غير معلنة إلى موسكو في الخامس والعشرين من آب / أغسطس، حيث أكد الكرملين أنها كانت مخصصة لـ”اتصالات بين أجهزة الاستخبارات” في البلدين، ونفت أن يكون قد عُقد لقاء مع الرئيس بوتين.

وتعد هذه الزيارة، التي استغرقت عدة ساعات، هي الأولى من نوعها لمدير وكالة المخابرات المركزية إلى روسيا منذ سنوات، وتزامنت مع تكثيف أوكرانيا لهجماتها على الأراضي الروسية، وتقدم القوات الروسية في دونباس، وتصاعد حدة الحرب الإيرانية الأمريكية في المنطقة.

وذكرت مصادر لوكالة “أسوشيتد برس” أن الاجتماع، الذي جرى في البيت الأبيض، يهدف على الأرجح إلى مناقشة نتائج مباحثات راتكليف مع الجانب الروسي، وتقييم تداعياتها على الملفات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، مع بقاء احتمال التصعيد قائما رغم محاولات واشنطن لضبط إيقاعه.

المصدر: روسيا اليوم