هولاند: المواجهة بين أوروبا والولايات المتحدة تتشكل بسبب سياسات واشنطن

قال الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند إن مواجهة آخذة في التشكل بين أوروبا والولايات المتحدة، على خلفية ما وصفه بالسياسة الأمريكية غير الودية تجاه الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية، سُئل أولاند عما إذا كان يتعين على أوروبا أن “تتعلم الاستغناء عن الولايات المتحدة”، فأجاب: “اليوم لم يعد الأمر يتعلق بالاستغناء عنها، بل أصبح الأمر بالفعل يتعلق بمواجهتها”.

وأشار هولاند إلى أن وضعا مشابها يتشكل، بحسب تقديره، في العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وأضاف الرئيس الفرنسي الأسبق أن التطورات الراهنة تجعل من الضروري أن يعمل الرئيس الفرنسي المقبل على تعزيز العلاقات مع ألمانيا.

وكان عضو لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره “امتدادا” لها، بل باتت تتعامل معه بوصفه “عالة عليها”.

المصدر: صحيفة لوبوان الفرنسية