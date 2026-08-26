الخارجية اليمنية للنظام السعودي: السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في اليمن أنه “يتضح اليوم للعالم أجمع أن النظام السعودي هو المعتدي ابتداءً على اليمن وبدون أي مبرر”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الاربعاء أن “النظام السعودي يشتري المجلات بمليارات الدولارات ويبني مدن الملاهي والمشاريع الترفيهية في باريس وفي غيرها من المدن بأموال بلاد الحرمين كجزء من هذه السياسة الحمقاء”.

وقالت الوزارة “لا نزال نؤكد لهذا النظام أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق شعبنا”.

واضافت الوزارة “الأحرى بالنظام السعودي تسخير أموال بلاد الحرمين لتحرير المسجد الأقصى وبقية الأراضي الفلسطينية وإنصاف الشعب اليمني”.

المصدر: موقع المنار