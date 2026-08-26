هيكل اختتم زيارته ايطاليا وتلقى اتصالا من تاياني أكد دعم بلاده للجيش اللبناني

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الإيطالية، يرافقه وفد عسكري، منذ 24 حتى 26 من الحالي، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو.

واستهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، ثم زار قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية.

بعدها، عقد لقاء بين الجانبين، بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، وتناول البحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الجنرال بورتولانو، أن “استقرار لبنان أولوية استراتيجية”، مشيدا بـ”علاقات الصداقة بين البلدين”، ولافتا إلى “أهمية دعم الجيش اللبناني، نظرا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وكذلك، تطرق الطرفان إلى “الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل التي تشارك فيها الوحدة الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBIL واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L. وتم أيضا البحث في رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل”.

وشكر العماد هيكل الجنرال بورتولانو، مثمنا “الدعم الإيطالي للجيش”.

كما تلقى اتصالا هاتفيًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاياني الموجود خارج البلاد، وأكد دعم إيطاليا لجهود الجيش.

وكذلك، التقى قائد الجيش المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو غاريغليا والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة سيسيليا بيشيوني في مقر الوزارة.

كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكارينال بيترو بارولين، الذي شدد على “ضرورة إرساء السلام في لبنان”، معتبرا أن “الجيش يؤدي دورا كبيرا في صون أمن البلاد”.

وختم العماد هيكل زيارته في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية، واطّلع على آلية عمله وتقنياته الحديثة.

في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في إيطاليا كارلا جزار حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية، بحضور شخصيات إيطالية ولبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام