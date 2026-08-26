الصحة بغزة: 7 شهداء في 24 ساعة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 73.438

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء عن “استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن “من بين الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع 5 شهداء جدد، إلى جانب شهيدين متأثرين بإصاباتهما السابقة”، وأكدت أن “عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات”، مشيرة إلى “استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن”.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1303 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين خلال الفترة ذاتها 4336 إصابة.

كما بلغ عدد حالات الانتشال منذ وقف إطلاق النار 814 حالة، في ظل استمرار وجود ضحايا تحت الركام وفي مناطق يتعذر على فرق الإنقاذ الوصول إليها.

وأظهرت الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73,438 شهيداً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 174,447 إصابة.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني العمل في ظروف صعبة، وسط تحديات تعيق الوصول إلى الضحايا وانتشال العالقين تحت الأنقاض، ما يجعل الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والانتشال.

وتصدر وزارة الصحة في غزة هذه الأرقام ضمن تقريرها الإحصائي اليومي، الذي يرصد أعداد الشهداء والجرحى الذين يصلون إلى مستشفيات القطاع، إضافة إلى حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار والحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام