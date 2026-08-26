الرئيس بري بحث الأوضاع الصحية وتداعيات العدوان على مزارعي التبغ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وزير الصحة ركان ناصر الدين، وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، خصوصا الأوضاع الصحية والاستشفائية وبرامج عمل الوزارة .





ومن زوار عين التينة رئيس مجلس إدارة ومدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” المهندس ناصيف سقلاوي، مع وفد ضم أعضاء مجلس الادارة. وجرى خلال اللقاء عرض لبرامج عمل الريجي وتحضيرات المؤسسة لاستلام المحاصيل اضافة للتداعيات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على قطاع زراعة التبغ وتضحيات المزارعين ومعاناتهم.

المصدر: موقع المنار