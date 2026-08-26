الرئيس عون: نخوض حرباً ضد الفساد والمفاوضات أفضل من الحرب

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون انه تم البدء مع هذه الحكومة بمعالجة مسألة الفساد الذي كان مستشرياً على مدى سنوات، واضاف انه يخوض حرباً ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة. موقف عون جاء في خلال استقباله وفد المجلس العام الماروني.



واعتبر عون ان خط المفاوضات، لم تكن الدولة تملك سواه. واضاف ان المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى افضل بكثير من الحرب، بحسب تعبيره.

واستقبل الرئيس عون سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني ورئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي ومدير العلاقات الدولية في المكتب فيصل احمد علي آل ثاني والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية. ديبلوماسياً، عرض الرئيس عون مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر وسفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام آخر التطورات.

ومن زوار بعبدا رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وعرض معه عمل التفتيش في مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية ومكافحة الفساد والرشاوى .

المصدر: موقع المنار