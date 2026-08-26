حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وإذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا فلن يُفتح المضيق

اعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي ان “مضيق هرمز تحت سيطرتنا، ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل الخليج الفارسي.”

اضاف “ابتعدت جميع السفن الحربية للعدو مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر عن مضيق هرمز، ومن الناحية العسكرية والإقليمية، لا تستطيع أي سفينة العبور من هذا الممر المائي من دون إذن وإدارة إيران. والممر المائي الذي يقع بالقرب من عُمان يخضع أيضًا لسيطرتنا الكاملة.”

واشار الى ان “مضيق هرمز يعود إلى إيران ودولة عُمان التي تقع قبالتنا. لقد دخلنا في مفاوضات مع عُمان قبل نحو شهر، وتوصلنا إلى نتائج حظيت بقبول الطرفين. في هذه المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن نسبة حصة كل من البلدين من مياه المضيق، وحصة إيران وعُمان من عائداته.”

ولفت ان “الولايات المتحدة تقوم بعرقلة هذا المسار، وقد تسببت هذه المسألة في تأخير سير العمل” ، مؤكدا انه “إذا تخلت الولايات المتحدة عن العرقلة وعادت إلى مذكرة التفاهم، يمكننا فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه، ولذلك يجب أن تقبل الولايات المتحدة شروطنا، وإذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا، فلن يُفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال.”