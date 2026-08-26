الأربعاء   
   26 08 2026   
   13 ربيع الأول 1448   
   بيروت 15:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العميد محبي: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ولا توجد أي سفينة حربية للعدو في الخليج الفارسي

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | طرابلس تحيي المولد النبوي الشريف تضامناً مع فلسطين والجنوب

      تقرير مصور | طرابلس تحيي المولد النبوي الشريف تضامناً مع فلسطين والجنوب

      حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وإذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا فلن يُفتح المضيق

      حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وإذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا فلن يُفتح المضيق