اتحاد بلديات الضاحية بحث مع الهيئة الادارية لتجمع صناعيي الضاحية في سبل دعم القطاع الصناعي

استقبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وفداً من الهيئة الادارية لتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية برئاسة رئيس التجمع أحمد الموسوي، في لقاء خُصص لبحث واقع القطاع الصناعي في الضاحية والتحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية، وسبل تعزيز التعاون لدعم استمراريتها وتطوير دورها في الحركة الاقتصادية المحلية.

وتناول اللقاء وفق بيان عن الاتحاد “أهمية إعداد مسح شامل وخريطة محدثة للمؤسسات الصناعية وحصر الأضرار والاحتياجات، إلى جانب بحث عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التشبيك والتعريف بالصناعات والمنتجات المحلية”.

وأكد البيان أن “القطاع الاقتصادي والصناعي سيكون جزءاً أساسياً من العمل الجاري لإعداد الخطة الاستراتيجية للضاحية الجنوبية، وأن التخطيط السليم يبدأ من بناء قاعدة بيانات دقيقة والشراكة المباشرة مع أصحاب القطاعات المعنية”.

واتُّفق على مواصلة التنسيق وتحويل الأفكار والاحتياجات المطروحة إلى ملفات ومبادرات عملية قابلة للمتابعة مع الجهات المعنية، بما يساهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز صمود المؤسسات وتنشيط الدورة الاقتصادية في الضاحية الجنوبية.