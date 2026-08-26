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    عربي وإقليمي

    بزشكيان يشارك باجتماع للبنك المركزي الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب

      أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن “نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، لكننا سنواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية”، مشيراً إلى أنه “بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا في هذه المرحلة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية”.

      كما أكد أن “إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية للشعب أمر ضروري”.

      يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان شارك أمس الثلاثاء في اجتماع للبنك المركزي في أعقاب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران.

      وأوضحت الرئاسة أنه “قُدمت خلال الاجتماع تقارير بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيه اقتصاد البلاد في أجواء الحرب وما بعدها”.

      المصدر: ارنا

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