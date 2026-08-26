الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

شهدت محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتداءات على الممتلكات وتخريب لرموز الوطنية، واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بينهم سيدة وأسير محرر، إلى جانب مواجهات في مناطق متفرقة وتصاعد في الاعتداءات الاستفزازية للمستوطنين.

ففي شمال الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال استهدافها المكثف لمحافظة جنين، حيث اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب المدينة، وبلدة ميثلون جنوباً، وقرية عابا شرقاً مع مداهمة أحد منازلها.

كما داهمت البنايات السكنية في حي الزهرة بالمدينة واعتقلت سيدة فلسطينية، فيما اقتحمت منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية واعتقلت الشاب سليمان الزلفي.

وفي طولكرم، واصلت القوات اقتحام بلدتي دير الغصون وعتيل شمالاً وسط حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين من دير الغصون وهم مازن الزبيدي وعكرمة غانم وساهر غانم، بالتزامن مع اقتحام بلدة بلعا شمال المحافظة.

وفي طوباس، داهمت القوات منزلاً خلال اقتحامها لمدينة طوباس، وأعادت اقتحام بلدة عقابا شمالاً وداهمت منزلا وسط إطلاق مكثف للطائرات المسيرة.

وفي نابلس، أقدم جيش الاحتلال على تخريب وتمزيق صور وجداريات الشهداء خلال اقتحامه لبلدة بيتا جنوباً.

أما في قلقيلية، فقد اقتحمت القوات بلدة عزون شرق المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وداخلها.

وفي وسط الضفة الغربية والقدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام الأخيرة لشارع المعهد قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين والمرابطين بالمنطقة.

أما في جنوب الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين خلال اقتحامها لبلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وفي الخليل، كثّف الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم، إذ اقتحمت القوات منطقة دومة بمدينة الظاهرية جنوباً، واعتقلت الأسير المحرر يمان عمر خشّان عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار فجراً، بالتزامن مع تنفيذ المستوطنين جولات استفزازية في منطقة حوارة شرق يطا تحت حماية الحراسات العسكرية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام