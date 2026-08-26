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    لبنان

    رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عرض أمام الرئيس عون أوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية وشدد على احترام القوانين والشرعة الأولمبية


      رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عرض أمام الرئيس عون أوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية وشدد على احترام القوانين والشرعة الأولمبية

      وطنية – عرض رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ فيصل أحمد علي آل ثاني أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية ،مشيداً ب”دور الرياضة والرياضيين اللبنانيين واهمية العمل واحترام القوانين والأنظمة المرعية والشرعة الأولمبية”.

      حضر‏اللقاء مدير العلاقات الدولية بالمجلس، والوفد المرافق، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، والسفير القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام