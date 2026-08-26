«NBC نيوز»: أضرار غير مسبوقة لحقت بمواقع استخبارية أميركية جراء الهجمات الإيرانية

أفادت شبكة «NBC نيوز» نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارًا بمواقع استخبارية أميركية ومعدات للمراقبة وجمع المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر، فقد طالت الأضرار منشآت ومعدات تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA» وأجهزة استخبارات أميركية أخرى، فيما يُستخدم بعض هذه المعدات بصورة مشتركة بين القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات.

وأشارت المصادر إلى أن حجم الأضرار تجاوز، من حيث اتساعه، أي دمار سابق تعرضت له وكالات الاستخبارات الأميركية، لافتةً إلى أن إصلاح أو استبدال المواقع والمعدات المتضررة قد يكلّف مليارات الدولارات، من دون تقديم تقدير دقيق لحجم الخسائر.

وذكرت «NBC نيوز» أن الهجمات دفعت الكونغرس الأميركي إلى البحث عن تمويل لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة، كما أثارت تساؤلات لدى خبراء عسكريين ومسؤولين سابقين بشأن أسباب عدم استعداد الولايات المتحدة بشكل كافٍ للدفاع عن بعض المنشآت الحكومية الحساسة.

وبحسب المصادر، لا توجد منذ تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1947 حالات مماثلة تعرضت فيها منشآت ومعدات الوكالة لهجمات بهذا الحجم، ما يعكس حجم الأضرار التي خلفتها الضربات الإيرانية على البنية الاستخبارية الأميركية في المنطقة.

المصدر: NBC نيوز