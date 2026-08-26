لجنة الأسير سكاف زارت عائلة الشهيد جعفر سليم في الكورة: و تأكيد أن ثلاثية الجيش و الشعب و المقاومة تحمي الوطن

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، منزل عائلة الشهيد جعفر ابراهيم سليم في بلدة بحبوش-الكورة، حيث كان باستقبالهم عائلة الشهيد الى جانب عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح.

ضم الوفد جمال سكاف رئيس اللجنة، المهندس غسان بابتي، رواد سكاف المسؤول الاعلامي في اللجنة.

بدايةً رحب الحاج محمد صالح بالوفد، معتبراً إن الموقف المتقدم دائماً لعوائل الشهداء و الأسرى الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن عزة و كرامة الأُمة هو موقف يكشف عن حقيقة و أصالة النهج المقاوم الذي رسم أمامنا الطريق الصحيح لردع الخطر الصهيوني عن كل شبر في أوطاننا، و هو ما يُعزز حضور ثقافة المقاومة المتجذرة في المجتمع كما يُذكرنا بمن لهم الفضل الأول و الأخير بحماية وطننا و كافة المنطقة و مقدراتها من غطرسة قوى الاستكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و العدو الصهيوني.

سكاف

بدوره تحدث جمال سكاف بأسم الوفد، معتبراً أن الجولة التي نقوم بها على عوائل الشهداء هي نوع من الوفاء لمن وقفوا في الصفوف الأمامية دفاعاً عن عزتنا و كرامتنا، و توجه بالتحية لكافة شهداء المقاومة و على رأسهم القادة من الشهيد السيد حسن نصر الله الى القافلة الطويلة الذين ارتوت الأرض بدمهم الطاهر و الذين حموا الوطن من خلال هذه الدماء و التضحيات الجسام التي ستبقى محفورةً في ذاكرة الأجيال على مر الزمن، لأنه لولا وجود هذه التضحيات لأصبح أغلب وطننا تحت وطأة الاحتلال ضمن ما يسمى بدولة اسرائيل الكبرى.

و أكد سكاف أن المرحلة التي نمر بها تتطلب من جميع اللبنانيين الوعي و الحذر لخطورة المشاريع الاجرامية التي يسعى العدو الصهيوني لتنفيذها في بلدنا، مما يستدعي التمسك بالوحدة و الثلاثية الذهبية التي تجسدها المقاومة و الجيش و الشعب التي أثبتت انها القوة الوحيدة القادرة على افشال ما يسعى له العدو بعدما شاهدت شعوب المنطقة و كل العالم همجية الارهابيين الصهاينة الذين يعتدون يومياً على أهلنا المدنيين من نساء و أطفال و شيوخ في فلسطين و جنوب لبنان و سوريا.

ختاماً قام وفد اللجنة بزيارة ضريح الشهيد سليم، حيث قرأو الفاتحة عن روحه، و تم تقديم درع تكريمي لعائلته عربون وفاء و تقدير على مواقفهم الوطنية الصادقة و تضحياتهم المباركة في سبيل الدفاع عن الوطن.

المصدر: بيان